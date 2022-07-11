Несколько районов Алматы остались без электричества

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Жители ряда домов в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском и Медеуском районах в Алматы остались без света. Произошло аварийное отключение электроэнергии, свидетельствуют данные официального сайта АО "Алатау Жарық Компаниясы".

Без электричества остались жители домов в квадрате Рыскулова-Кудерина-Немировича-Данченко-Федорова. Согласно информации, опубликованной на сайте, аварийное отключение произошло в 16:10. Причина пока выясняется.

Аварийные отключения. Скриншот: azhk.kz

Корреспонденты NUR.KZ обратились в пресс-службу компании "АЖК" за комментарием.

Стоит отметить, что аварийное отключение света, согласно информации официального сайта компании, также произошло в микрорайоне "Казахфильм", а также в районе улиц Оспанова и Ладушкина в Медеуском районе города.

Аварийные отключения. Скриншот: azhk.kz

Аварийные отключения. Скриншот: azhk.kz

Напомним, что в январе текущего года масштабное отключение света произошло в Алматы, а также в городах Кыргызстана и Узбекистана.

Как тогда объяснили в министерстве энергетики Казахстана, ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977935-neskolko-rayonov-almaty-ostalis-bez-elektrichestva/