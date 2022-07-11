СМИ: Жертвами урагана в Москве стали два человека

Молния в Москве. Кадр из видео: t.me/breakingmash

В российской столице в результате урагана погибли два человека, еще 18 получили различные травмы. Среди пострадавших есть дети, передает ТАСС со ссылкой на источники.

"В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли", – сообщил собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram рассказал, что в столице России 10 июля порывы ветра достигали 25 м/сек.

"Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 м/сек <…> Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. Будьте внимательны и осторожны", – написал он.

Тем временем в турецком Стамбуле также прошел сильный ливень. Пострадавшим от непогоды власти выплатят по 289 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977849-smi-zhertvami-uragana-v-moskve-stali-dva-cheloveka/