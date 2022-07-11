Пострадавшим от ливня в Стамбуле выплатят по 289 долларов

Ливень затопил Стамбул. Кадр из видео: twitter.com/anadoluajansi

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) предупредило о сильных осадках и риске наводнения в 21 из 81 провинции Турции, поскольку на выходных Стамбул был парализован из-за сильного ливня.

В ночь с 9 на 10 июля в Стамбуле наблюдалось более семи тысяч вспышек молний, передает Hurriyet Daily News.

В заявлении AFAD говорится, что они получили около 215 звонков о помощи.

В Стамбуле из-за сильного ливня были перекрыты дороги, затоплены здания, эвакуированы пострадавшие.

По данным Государственной метеорологической службы Турции, ливни и шторм могут вернуться в регион снова 14 июля.

TRT Haber со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу пишет в Twitter, что жители, чьи дома были затоплены, получат денежную помощь в размере пяти тысяч лир (289 долларов), а тем, у кого были затоплены рабочие места, выдадут по 10 тысяч лир (примерно 579 долларов).

В мае в Бразилии из-за проливных дождей погибло более 30 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977835-postradavshim-ot-livnya-v-stambule-vyplatyat-po-289-dollarov/