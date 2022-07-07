Воздушный шар вместе с пассажирами упал в Нур-Султане (видео)

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Празднование Дня столицы в Нур-Султане едва не окончилось трагедией - воздушный шар из-за сильного ветра упал вместе с пассажирами. Инцидент обошелся без пострадавших.

Кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал Astanovka98. Сообщается, что инцидент произошел рядом с ТРЦ "Керуен".

Как сообщили в департаменте по ЧС Нур-Султана МИА "Казинформ", в момент спуска воздушного шара к земле из-за резкого порыва ветра произошел наклон купола.

"Жертв и пострадавших нет. В службу "112" информация по данному случаю не поступала", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В ДЧС отметили, что ранее было оповещение о штормовом предупреждении на 6 июля. Спасатели просят горожан прислушиваться к рекомендациям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977232-vozdushnyy-shar-vmeste-s-passazhirami-upal-v-nur-sultane-video/