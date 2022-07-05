Крупнейший рынок Кыргызстана "Дордой" загорелся в Бишкеке (видео)

Рынок "Дордой" в момент возгорания. Кадр из видео: YouTube/Kaktus Media

В пригороде Бишкека загорелся крупнейший рынок Кыргызстана "Дордой". На месте происшествия работают семь пожарных расчетов, возле рынка стоит карета скорой помощи, передает Kaktus.media.

Издание со ссылкой на МЧС пишет, что информация о возгорании поступила на пульт в 10:19. По словам очевидцев, возгорание произошло на центральном проходе, где стоят газовые баллоны.

Отмечается, что к 12:00 пожар был локализован, но огонь все еще не потушен.

"На месте работают семь пожарных расчетов, из техники – автолестница и водовоз от МЧС", – сообщает издание, уточняя, что на место происшествия также прибыла карета скорой помощи.

В результате возгорания пострадали три человека – женщина, мужчина и пожарный.

Накануне в Алматы, Казахстан, на строительном рынке произошел крупный пожар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977038-krupneyshiy-rynok-kyrgyzstana-dordoy-zagorelsya-v-bishkeke-video/