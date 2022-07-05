Крупнейший рынок Кыргызстана "Дордой" загорелся в Бишкеке (видео)
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В пригороде Бишкека загорелся крупнейший рынок Кыргызстана "Дордой". На месте происшествия работают семь пожарных расчетов, возле рынка стоит карета скорой помощи, передает Kaktus.media.
Издание со ссылкой на МЧС пишет, что информация о возгорании поступила на пульт в 10:19. По словам очевидцев, возгорание произошло на центральном проходе, где стоят газовые баллоны.
Отмечается, что к 12:00 пожар был локализован, но огонь все еще не потушен.
"На месте работают семь пожарных расчетов, из техники – автолестница и водовоз от МЧС", – сообщает издание, уточняя, что на место происшествия также прибыла карета скорой помощи.
В результате возгорания пострадали три человека – женщина, мужчина и пожарный.
Накануне в Алматы, Казахстан, на строительном рынке произошел крупный пожар.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977038-krupneyshiy-rynok-kyrgyzstana-dordoy-zagorelsya-v-bishkeke-video/