Крупный пожар произошел на строительном рынке в Алматы (видео)

Фото с места ЧП. Источник: ДЧС Алматы

В Алматы минувшей ночью на строительном рынке в Алатауском районе произошел крупный пожар. С пламенем боролись более 60 пожарных, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Сегодня, 3 июля, в 3 часа ночи силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова на сообщение о пожаре на строительном рынке в Алатауском районе.

"По прибытии пожарных обнаружено горение открытым пламенем пиломатериала на территории строительного рынка", - говорится сообщении.

Фото с места ЧП. Источник: ДЧС Алматы

Как отметили в ДЧС, из-за высокого теплового излучения создалась угроза распространения огня на соседние штабеля с древесиной и строящееся здание торгового центра, в итоге этого удалось не допустить.

Фото с места ЧП. Источник: ДЧС Алматы

"Незамедлительно на месте пожара была развернута работа оперативного штаба, введены стволы высокой производительности, задействован пожарный автопоезд, для разбора завалов привлекалась тяжелая гусеничная техника Службы спасения.

В тушения пожара были задействованы 21 единица техники и 64 человека личного состава", - рассказали в ДЧС города.

Принятыми оперативными мерами пожар был локализован в течение часа, ликвидирован в 06:35.

Общая площадь пожара составила 2 тыс. километров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976730-krupnyy-pozhar-proizoshel-na-stroitelnom-rynke-v-almaty-video/