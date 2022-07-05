Часть кровли сорвало ветром с роддома в Атырау (фото)

Часть кровли, упавшая на машины в Атырау. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

В Атырау из-за сильного ветра частично сорвало кровлю со здания роддома. Под обломками оказались две машины, сообщается на официальной странице ДЧС Атырауской области в Instagram.

Инцидент произошел вчера вечером, 4 июля, в 20:30.

Как сообщили в региональном департаменте по ЧС, из-за сильного ветра произошел частичный срыв кровли с пятиэтажного здания "Атырауского областного перинатального центра". Отмечается, что общая площадь здания составляет 500 квадратных метров.

"Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям проведены работы по извлечению из-под обрушившейся крыши автомобилей марок Toyota RAV 4 и Hyundai Tucson", – добавили представители ведомства.

На место происшествия выезжали сотрудники специализированной пожарной части №1 и оперативно-спасателный отряд ДЧС Атырауской области – 6 сотрудников и 2 единицы техники.

В результате инцидента никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977012-chast-krovli-sorvalo-vetrom-s-roddoma-v-atyrau-foto/