Сильный лесной пожар бушует в Греции

Вид на лесной пожар в Греции. Фото: twitter.com/GSCP_GR

В греческой области Элида (Илия) на северо-западе Пелопоннеса бушует сильный пожар. К тушению огня привлечены 195 пожарных, передает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.

Для борьбы с пожаром также были привлечены семь пеших групп и 48 единиц техники.

Лесной пожар начался в воскресенье, 3 июля, неподалеку от города Ахайя. Жители четырех селений были эвакуированы.

Сначала в тушении огня участвовали шесть самолетов и пять вертолетов. Но позже с огнем продолжили бороться два самолета и два вертолета.

Отмечается, что данный регион находится в категории очень высокого риска возникновения пожара.

В Греции начался пожароопасный сезон из-за высокой температуры воздуха. Только за воскресенье в стране было зафиксировано 53 лесных пожара.

В июне более трех тысяч человек были эвакуированы в Испании из-за лесного пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976836-silnyy-lesnoy-pozhar-bushuet-v-gretsii/