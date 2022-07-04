ТРЦ "Moskva Metropolitan" вновь "заминировали" в Алматы (видео)

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сегодня, 4 июля, алматинские правоохранители получили сообщение о минировании здания ТРЦ "Moskva Metropolitan", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Указывается, что сообщение о взрывном устройстве поступило в полицию в 10:04 утра.

В пресс-службе департамента пояснили, что в рамках алгоритма первичного реагирования в первую очередь стражи порядка эвакуировали посетителей и работников ТРЦ.

Кроме того, наряды дорожно-патрульной полиции осуществляли отвод транспортных средств на прилегающей к объекту проезжей части.

В Центре оперативного управления ДП указали, что проверку здания уже закончили, информация о минировании оказалась ложной.

Вместе с тем, в полиции Алматы граждан призвали не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.

Напомним, что 21 июня полиция получала еще одно сообщение о минировании здания ТРЦ "Moskva Metropolitan". В том случае взрывное устройство также обнаружено не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976814-trts-moskva-metropolitan-vnov-zaminirovali-v-almaty-video/