ТРЦ "Moskva Metropolitan" оцепили в Алматы (фото)

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сегодня, 21 июня, стало известно о том, что в Алматы оцепили здание ТРЦ "Moskva Metropolitan", передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщение об оцеплении здания появилось в Telegram-канале "ALMATY KRIS P". В тексте поста сказано, что на месте якобы находятся полицейские, пожарные и медики скорой помощи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием касательно происходящего в пресс-службу департамента полиции.

Как сообщили правоохранители, сегодня в 16:09 им поступило сообщение о минировании одного из ТРЦ.

В первую очередь были эвакуированы посетители и работники центра, наряды дорожно-патрульной полиции осуществляли отвод транспорта на прилегающей к объекту проезжей части.

В Центре оперативного управления ДП уже провели проверку, информация о минировании оказалась ложной.

В полиции Алматы граждан призвали не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975070-trts-moskva-metropolitan-otsepili-v-almaty-foto/