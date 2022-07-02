Более 6 тыс. доз вакцин выделили для борьбы с птичьим гриппом в Атырауской области

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В июне на Каспии было обнаружено более тысячи погибших чаек, у которых выявили вирус птичьего гриппа. Чтобы предотвратить распространение инфекции, было выделено более 6 тыс. доз вакцин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

В Национальном референтном центре по ветеринарии провели лабораторные исследования павшей птицы. В пробах, отобранных от двух птиц, был выявлен вирус птичьего гриппа.

"Данные пробы направлены в референтную лабораторию МЭБ (Великобритания) для переподтверждения диагноза", – подчеркнули представители министерства

Тем не менее, для предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц, Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК выделил из республиканского запаса 6 291 дозу вакцины. Ими будет вакцинировано все поголовье птиц в угрожаемых зонах высокопатогенного гриппа птиц.

Для этого задействовано 12 специалистов.

По данным Минсельхоза, в 2022 году на территории Казахстана и так планировалось провести вакцинацию 16 370 180 голов среди домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За 6 месяцев вакцинировано 6 028 810 голов, то есть 37% от годового плана.

"В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации (распространенность инфекционных болезней у скота – прим. ред.) по ВПГП местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей, хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц.

Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных (адаптированных к жизни в городе – прим. ред.) птиц к кормам, воде и в помещения, где содержатся птицы", – отметили в ведомстве.

Для эпизоотического мониторинга сотрудники Национального референтного центра по ветеринарии совместно с заинтересованными госорганами осуществляют выезд по отстрелу диких перелетных птиц по периметру сезонных путей миграции диких птиц. Это необходимо для исключения высокопатогенного гриппа птиц, подчеркнули в министерстве.

Ранее на территории природного резервата "Акжайык" в Атырау была зафиксирована массовая гибель черноголового хохотуна. Позже результаты исследования показали, что у погибших чаек был птичий грипп АН5. Из-за массовой гибели чаек в Атырауской области власти приостановили сезон охоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976701-bolee-6-tys-doz-vaktsin-vydelili-dlya-borby-s-ptichim-grippom-v-atyrauskoy-oblasti/