Крупный пожар вспыхнул на рынке "Алтын Орда" близ Алматы (видео)

Пожар на территории "Алтын Орды". Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

В Алматинской области на территории рынка "Алтын Орда" загорелись кровли трех зданий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного департамента по ЧС.

Сегодня, 2 июля, в 13:19 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской обласи поступило сообщение о пожаре. На базаре "Жеты Курдас", расположенном на территории рынка "Алтын Орда", загорелась кровля трех зданий.

По информации ведомства, горели кровли помещения по приготовлению самсы, а также здания ломбарда и кафе.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров, при общей площади построек в 400 квадратных метров.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу вызова согласно расписанию выездов", – подчеркивается в сообщении ДЧС.

В тушении пожара были задействованы:

16 сотрудников 5 единиц техники ДЧС Алматинской области;

11 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Алматы;

6 сотрудников и 2 единицы техники райотдела полиции.

Огонь был полностью потушен в 14:14. Жертв и пострадавших нет.

"Для выяснения причин пожара на место происшествия была направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976692-krupnyy-pozhar-vspyhnul-na-rynke-altyn-orda-bliz-almaty-video/