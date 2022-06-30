Мусорный полигон загорелся в Жетысуской области: едкий дым окутал поселки (видео)

Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

В Жетысуской области случился пожар на недействующем мусорном полигоне - огонь распространился на 300 квадратных метров. Расположенные вблизи населенные пункты окутал едкий дым, сообщает сайт телеканала КТК.

Пожар начался еще во вторник, 28 июня. К вечеру среды, 29 июня, пожарным удалось частично сбить пламя. Но отходы продолжают тлеть, густой дым добрался до окрестностей Текели.

Местные жители рассказали, что возгорание на закрытом мусорном полигоне началось ближе к восьми вечера. Усмирить пламя пытались не только экстренные службы, но и жители соседних поселков. Сама территория уже давно не используется для сброса бытовых отходов. Общая площадь полигона – больше гектара.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. Не исключено, что к пожару могла привести сильная жара.

"В данный момент в ликвидации задействованы сотрудники ДЧС Алматинской области, а это пять человек и две единицы техники. А также местные исполнительные органы в составе четырех человек и двух водовозов. В данный момент очагов возгорания уже не наблюдается, имеются тлеющие очаги", - сообщил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976284-musornyy-poligon-zagorelsya-v-zhetysuskoy-oblasti-edkiy-dym-okutal-poselki-video/