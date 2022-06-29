Птичий грипп обнаружили у погибших чаек в Атырауской области
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Почти три тысячи чаек погибло на территории месторождения Кашаган в Атырауской области. Результаты исследования показали, что у погибших птиц был птичий грипп АН5, сообщается на официальном сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
По данным ведомства, на территории двух искусственных островов месторождения Кашаган выявлены факты массовой гибели чаек черно-пестрой породы. Всего погибло около 2750 особей.
"В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц, организован выезд на указанную территорию, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц с целью установления причин гибели птиц", – сообщили представители министерства.
Результаты исследования "Национального референтного центра по ветеринарии" показали положительный результат на птичий грипп АН5.
Как отметили в Минэкологии, сейчас на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц.
Напомним, что на территории природного резервата "Акжайык" в Атырау была зафиксирована массовая гибель черноголового хохотуна.
Сегодня министр экологии Сериккали Брекешев прокомментировал гибель краснокнижных чаек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976265-ptichiy-gripp-obnaruzhili-u-pogibshih-chaek-v-atyrauskoy-oblasti/