Работников ударило током при устранении аварии на кабельной линии в Уральске

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Двое работников ТОО "ЗапКазРЭК" получили удар током при устранении аварии на кабельной линии и попали в реанимацию с тяжелыми ожогами. Инцидент прокомментировали на предприятии, передает "Мой город".

Случай произошел 27 июня по улице Монкеулы. Сотрудники ТОО "ЗапКазРЭК" выехали на место для устранения аварии, где получили удар током. Информацию подтвердил аким Зачаганска Аккалий Аубекеров.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что обоих мужчин доставили в реанимацию с ожогами тяжелой степени.

Место происшествия. Фото: mgorod.kz

"33-летний мужчина получил электрический ожог лица, рук и ног. 43-летний мужчина получил эклектический ожог лица, рук, ног и туловища", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе ТОО "ЗапКазРЭК" пояснили, что в районе Монкеулы произошло аварийное отключение, в ночь без света остались четыре подстанции.

При устранении аварии на кабельной линии работники получили электрический ожог. Одного мужчину уже перевели из реанимации в палату, второй находится в стабильно тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976216-rabotnikov-udarilo-tokom-pri-ustranenii-avarii-na-kabelnoy-linii-v-uralske/