Свыше 400 человек осталось без света в Шымкенте из-за сгоревшего трансформатора

Фото с места событий: ДЧС Шымкента

В Шымкенте сгорел трансформатор – в результате пожара 413 потребителей было отключено от электроэнергии, сообщается в официальном Instagram ДЧС города.

Инцидент произошел накануне, 28 июня, днем. Как уточнили в ДЧС, сгорел трансформатор РП-11 на улице Валиханова.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожар локализован в 16:11, полностью потушен – в 16:26. Отмечается, что трансформатор сгорел полностью.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. В ДЧС отметили, что причина возгорания выясняется.

На месте пожара работали 15 человек и 3 единицы техники.

Отмечается, что в результате произошедшего без электроэнергии осталось 413 человек.

На днях пожар произошел в одном из кафе в Алматы. Возгорание было обнаружено системой видеонаблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976092-svyshe-400-chelovek-ostalos-bez-sveta-v-shymkente-iz-za-sgorevshego-transformatora/