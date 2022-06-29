Свыше 400 человек осталось без света в Шымкенте из-за сгоревшего трансформатора
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В Шымкенте сгорел трансформатор – в результате пожара 413 потребителей было отключено от электроэнергии, сообщается в официальном Instagram ДЧС города.
Инцидент произошел накануне, 28 июня, днем. Как уточнили в ДЧС, сгорел трансформатор РП-11 на улице Валиханова.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожар локализован в 16:11, полностью потушен – в 16:26. Отмечается, что трансформатор сгорел полностью.
К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. В ДЧС отметили, что причина возгорания выясняется.
На месте пожара работали 15 человек и 3 единицы техники.
Отмечается, что в результате произошедшего без электроэнергии осталось 413 человек.
На днях пожар произошел в одном из кафе в Алматы. Возгорание было обнаружено системой видеонаблюдения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976092-svyshe-400-chelovek-ostalos-bez-sveta-v-shymkente-iz-za-sgorevshego-transformatora/