Пожар вспыхнул в кафе в нижней части Алматы

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар произошел сегодня, 27 июня, в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС города.

По информации ведомства, пожарные расчеты работают по повышенному рангу на месте событий. Инцидент произошел в одном из кафе в микрорайоне Акбулак по улице Байтерекова.

Возгорание было обнаружено системой видеонаблюдения.

Как отметили в ДЧС, развернута работа оперативного штаба. Из горящего здания вынесли 3 газовых баллона по 50 литров.

В тушении пожара задействовано 23 единицы техники и 55 человек личного состава.

В настоящий момент пожар локализован, угроза распространения снята.

На прошлой неделе в Ауэзовском районе города Алматы загорелась обшивка строящегося здания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975759-pozhar-vspyhnul-v-kafe-v-nizhney-chasti-almaty/