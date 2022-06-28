Число погибших из-за утечки газа в порту Иордании выросло до 12 человек
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В результате утечки токсичного газа из контейнера в порту Иордании Акаба погибли 12 человек, еще 260 пострадали. В заявлении гражданской обороны Иордании говорится, что район закрыт на карантин, передает CNN.
Издание со ссылкой на Управление общественной безопасности Иордании (PSD) пишет, что на место происшествия была направлена группа специалистов по опасным материалам из гражданской обороны страны. Данный район закрыт на карантин.
По данным правительства, среди погибших были восемь иорданцев, остальные жертвы – представители разных национальностей.
По словам главы Управления здравоохранения Акабы Джамаля Обейдата, пострадавших в результате инцидента везут в ближайшие больницы, кроме того, были развернуты полевые госпитали. Он также призвал жителей закрыть окна и оставаться дома.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло во время рутинной операции по транспортировке – цистерна, наполненная ядовитым газом, упала, в результате чего случилась утечка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975929-chislo-pogibshih-iz-za-utechki-gaza-v-portu-iordanii-vyroslo-do-12-chelovek/