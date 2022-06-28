Число погибших из-за утечки газа в порту Иордании выросло до 12 человек

Специалисты по опасным материалам из гражданской обороны Иордании на месте инцидента. Фото: Jordan Police Headquarters / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

В результате утечки токсичного газа из контейнера в порту Иордании Акаба погибли 12 человек, еще 260 пострадали. В заявлении гражданской обороны Иордании говорится, что район закрыт на карантин, передает CNN.

Издание со ссылкой на Управление общественной безопасности Иордании (PSD) пишет, что на место происшествия была направлена ​​группа специалистов по опасным материалам из гражданской обороны страны. Данный район закрыт на карантин.

По данным правительства, среди погибших были восемь иорданцев, остальные жертвы – представители разных национальностей.

По словам главы Управления здравоохранения Акабы Джамаля Обейдата, пострадавших в результате инцидента везут в ближайшие больницы, кроме того, были развернуты полевые госпитали. Он также призвал жителей закрыть окна и оставаться дома.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло во время рутинной операции по транспортировке – цистерна, наполненная ядовитым газом, упала, в результате чего случилась утечка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975929-chislo-pogibshih-iz-za-utechki-gaza-v-portu-iordanii-vyroslo-do-12-chelovek/