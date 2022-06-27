Пять человек погибли, больше 200 пострадали во время утечки газа в порту в Иордании (видео)
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Сегодня, 27 июня, в порту Акаба в Иордании случилась утечка газа. В результате ЧП погибли пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на департамент госбезопасности королевства.
По данным ведомства, ранения в результате произошедшего получили порядка 234 человек.
В департамент добавили, что ЧП произошло во время рутинной операции по транспортировке - цистерна, наполненная ядовитом газом, упала, в результате чего произошла утечка. При этом, какой именно газ был в цистерне, не уточняется.
Специалисты в данный момент устраняют последствия инцидента.
Сам момент ЧП попал на камеры наблюдения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975910-pyat-chelovek-pogibli-bolshe-200-postradali-vo-vremya-utechki-gaza-v-portu-v-iordanii-video/