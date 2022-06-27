Газовый баллон взорвался в машине в Шымкенте: пострадали шесть человек

Место происшествия. Фото: ДЧС Шымкента

26 июня в 15.19 часов в Каратауском районе Шымкента в багажнике автомобиля Kia Rio произошел хлопок маленького газового баллончика объемом 350 мл. В результате пострадали шесть человек, сообщает ДЧС города на своей официальной странице в Instagram.

Машина была припаркована во дворе жилого дома в микрорайоне "Нурсат-2". В результате хлопка газового баллончика без возникновения огня мужчина 1988 года рождения и женщина 1989 года рождения, а также дети 2012, 2015, 2017 и 2021 годов рождения были доставлены в больницу.

После оказания первой медицинской помощи всех отпустили домой.

Место происшествия. Фото: ДЧС Шымкента

По предварительной версии, ЧП произошло из-за перегрева багажника от солнечных лучей. На место происшествия выезжали 15 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Шымкента.

Спасатели призвали горожан не хранить в жару легковоспламеняющиеся предметы в багажных отсеках автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975832-gazovyy-ballon-vzorvalsya-v-mashine-v-shymkente-postradali-shest-chelovek/