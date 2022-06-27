В ночном клубе в ЮАР погибли 22 подростка

Семьи погибших стоят возле места происшествия. Фото: STR/AFP via Getty Images

В ночном клубе в прибрежном городе Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике погибли 22 подростка, об этом говорится на сайте президента страны Сирила Рамафосы.

Инцидент произошел рано утром 26 июня.

"Президент Сирил Рамафоса выражает соболезнования и обеспокоенность в связи с гибелью 22 подростков в таверне в районе Сценери Парк в Ист-Лондоне", – говорится в сообщении.

Рамафоса выразил обеспокоенность тем, что в баре присутствовали посетители, которым еще не было 18 лет. По его словам, после расследования трагедии будет принят новый закон.

Как передает SABC, 20 человек погибли в результате сильной давки.

Министр полиции Беки Челе находится на месте инцидента вместе с группой судебно-медицинских экспертов для расследования причины происшествия.

В апреле более 300 человек погибли в результате наводнения в городе Дурбан на востоке ЮАР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975762-v-nochnom-klube-v-yuar-pogibli-22-podrostka/