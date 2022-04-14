Более 300 человек погибли в результате наводнения в ЮАР

Десятки домов разрушены в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь. Фото: PHILL MAGAKOE/AFP via Getty Images

В результате наводнения в городе Дурбан на востоке Южно-Африканской Республики погибли 306 человек, передает CNN.

Сильные дожди обрушились на провинцию Квазулу-Наталь, в которую входит прибрежный город Дурбан. В результате наводнения размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов и домов. Во многих районах отсутствует электричество.

"Проливные дожди и наводнения обрушились на восточное побережье Южной Африки в среду, в результате чего погибли по меньшей мере 306 человек, повреждены дороги и разрушены дома", – пишет издание.

Как заявил член исполнительного совета по кооперативному управлению и традиционным делам Сифо Хломука, проливные дожди затронули линии электропередач во многих муниципалитетах, и технические бригады круглосуточно работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Мэр муниципального округа Итеквини Мксолиси Каунда заявил, что в их регионе затоплены электростанции и повреждены водопроводные сети. Власти обратились к частным и религиозным учреждениям с просьбой помочь в проведении операций по оказанию чрезвычайной помощи, а также обратились за помощью к Национальным силам обороны ЮАР для обеспечения поддержки с воздуха.

В феврале в столице Эквадора Кито в результате масштабных затоплений, вызванных сильными ливнями, погибли 11 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964974-bolee-300-chelovek-pogibli-v-rezultate-navodneniya-v-yuar/