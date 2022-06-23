Часть фасада ЖК упала и повредила автомобиль в Нур-Султане (видео)

Поврежденный автомобиль. Фото: facebook.com/groups/astanacompandcomp

Возле одного из жилых комплексов в Нур-Султане произошел инцидент: часть фасада здания упала и повредила припаркованный внизу автомобиль, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото и видео с места происшествия были опубликованы пользователем Рустем Жансеитов в сообществе " " в Facebook.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу акимата города Нур-Султан за комментарием касательно случившегося.

В акимате сообщили, что по факту падения части фасада одного из зданий ЖК "Семь бочек" была создана рабочая группа.

Акимат и ДЧС совместно проведут техническое обследование жилого комплекса. После заключения экспертизы будет принято решение по фасаду дома.

Отмечается, что ЖК был введён в эксплуатацию в 2005 году.

"Учитывая, что фасадная часть дома частично пришла в негодность, жителям было предложено участвовать в программе по модернизации ЖКХ", - указали в администрации столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975436-chast-fasada-zhk-upala-i-povredila-avtomobil-v-nur-sultane-video/