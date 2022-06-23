Людей снимали с аттракционов с помощью стремянки в парке в Актау

Фото: предпринимателя/Lada.kz

Предприниматели парка "Акбота" в Актау возмутились внезапным отключением электроэнергии, в результате чего людей пришлось снимать с аттракционов с помощью стремянки. Бизнесмены и работники собрались возле городского акимата, передает Lada.kz.

Объекты предпринимательства отключили от электроэнергии около 18.00 часов 22 июня.

"Внезапно отключили свет без каких-либо уведомлений. На аттракционах были отдыхающие, которых пришлось снимать с помощью стремянки. В холодильниках тает мороженое. Непонятно, на каких основаниях отключили, задолженности за электроэнергию у нас нет", - возмутился бизнесмен.

В отделе предпринимательства изданию пояснили, что выехали на встречу с предпринимателями и обещали оказать содействие.

Напомним, ранее сообщалось, что ребенок упал в воду при посадке на прогулочный катер в Актау. К счастью, его вовремя удалось спасти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975331-lyudey-snimali-s-attraktsionov-s-pomoschyu-stremyanki-v-parke-v-aktau/