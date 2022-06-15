Ребенок упал в воду при посадке на прогулочный катер в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

В Актау ребенок упал в воду при посадке на прогулочный катер. Очевидцы успели вовремя оказать помощь. В Центре общественных коммуникаций Мангистауской области рассказали подробности, передает Lada.kz.

Очевидцы сняли происшествие на видео. Рассказали, что при посадке на прогулочный катер мальчик не смог перешагнуть с причала на борт, поскользнулся и упал.

"Его чуть не придавило. Был такой шум. Благо, что его бросились спасать отдыхающие и им удалось благополучно его поднять", - говорит автор видео.

По информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, одним из тех, кто спас ребенка, оказался военный командир 29011 воинской части ВМС, десантно-штурмового батальона морской пехоты Агабек Макулбек.

"Мать ребенка просила помощи у всех, кто умеет плавать. И практически в ту же секунду в воду бросился молодой мужчина. Через некоторое время он вытащил ребенка из воды", - пояснили в ЦОК.

Здесь добавили, что вода была слишком холодной, у мужчины отказала рука, однако ему из последних сил удалось вытолкнуть ребенка. Выяснилось, что спаситель - морской пехотинец.

Сам Агабек Макулбек говорит, что раньше с подобной ситуацией сталкивался лишь на учениях. Он рад, что сумел успешно выполнить свой гражданский долг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974238-rebenok-upal-v-vodu-pri-posadke-na-progulochnyy-kater-v-aktau/