Авиацию подключили к тушению пожара в Карагандинской области (фото, видео)

Фото с места событий: МЧС РК

Природный пожар на территории Кувского лесничества в Каркаралинском районе Карагандинской области тушат с помощью вертолетов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По сообщениям ведомства, в ликвидации задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы, а также АО "Казавиаспас" МЧС, РГКП "Казавиалесоохрана", ТОО "Алтай Полиметалы".

По информации МЧС, всего на месте пожара работают 280 человек, 44 единицы техники, два вертолета.

Отмечается, что продолжаются сбросы воды авиацией АО "Казавиаспас" МЧС - по состоянию на 17:00 среды, 22 июня, осуществлено 12 сбросов воды.

"Принятыми мерами пожар локализован на предварительной площади 250 га. Продолжаются работы по ликвидации огня. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, задымленностью, сильным и переменчивым ветром", - рассказали в ведомстве.

Также подчеркивается, что открытых участков горения нет - происходит тление кустарников и травы.

Угрозы населенным пунктам, а также жертв и пострадавших нет.

Также продолжаются работы по ликвидации природного пожара в Белагашском лесном хозяйстве на территории Бухар-Жырауского района, где произошло горение сухой травы на предварительной площади 100 га и 1,5 га леса, добавили в МЧС. На месте задействованы 142 человек и 27 единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975272-aviatsiyu-podklyuchili-k-tusheniyu-pozhara-v-karagandinskoy-oblasti-foto-video/