Лесной пожар разгорелся на востоке Казахстана (фото)

Лесной пожар в Абайской области. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

Сухая трава и деревья загорелись недалеко от села Жетижар в Абайской области. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС ВКО в Instagram.

Сегодня, 21 июня, около 19 часов загорелись деревья и сухая трава в Бескарагайском районе в 30 километрах от села Жетижар. Огонь разгорелся на территории ГЛПР "Семей Орманы", Долонского филиала Грачевского лесничества.

Ориентировочная площадь возгорания – 20 гектар.

Тем не менее, как сообщили сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области, угрозы населенным пунктам нет.

В тушении задействованы силы ДЧС ВКО – 11 сотрудников и 3 единицы техники, а также 30 работников и 11 единиц техники лесного хозяйства.

"На помощь выдвинулась колонна из города Семей в составе 18 человек и 4 пожарных автомобилей, а также передвижной узел связи", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975111-lesnoy-pozhar-razgorelsya-v-abayskoy-oblasti-foto/