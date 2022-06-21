Пожарные вынесли детей из горящего дома в Экибастузе (видео)

Пожарные вынесли детей из горящего дома в Экибастузе. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

Жилая квартира загорелась в пятиэтажном доме в Экибастузе. Спасатели вынесли двоих детей, а также эвакуировали еще нескольких жильцов. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Павлодарской области.

Сегодня, 20 июня, в 10:45 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Экибастуз.

В трехкомнатной квартире на втором этаже горели мебель, пластиковые окна, а также домашние вещи. По данным ДЧС, общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров.

"В ходе разведки с пятого этажа старший инженер специализированной пожарной части №2 Дархан Тусупов из квартиры вытащил на руках мальчика 2013 года рождения и пожарный специализированной пожарной части №2 Ерболат Толеутаев спас девочку 2014 года рождения", – сообщили представители ведомства.

Также пожарные эвакуировали четырех человек, в том числе одного ребенка.

Отмечается, что до прибытия пожарных подразделений по лестнице самостоятельно покинули дом семь человек, в том числе один ребенок.

"Пожар был ликвидирован в 11:20. Были задействованы 14 человек личного состава и 4 единиц техники ДЧС Павлодарской области, службы "102", "103", – добавили в ведомстве.

В Департаменте по ЧС Павлодарской области сообщили, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975097-pozharnye-vynesli-detey-iz-goryaschego-doma-v-ekibastuze-video/