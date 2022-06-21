Семья из четырех человек погибла в Костанайской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Семья из четырех человек погибла в результате пожара в частном жилом доме в Костанайской области. Сообщение о ЧП спасателям поступило ночью 20 июня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, 20 июня в 01.54 часов на пульт связи пожарной части №12 в Житикаре от полицейского поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Комсомольская. Как выяснилось, очевидец позвонил в "102" и рассказал о ЧП.

Огнеборцы выехали на место происшествия и были там уже в 01.58 часов.

На площади в 50 квадратных метров открытым пламенем горела деревянная веранда, также огонь частично охватил прихожую и натяжной потолок по всему периметру дома.

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Пожар удалось ликвидировать в 02.54 часов.

На месте происшествия обнаружены тела 63-летней хозяйки дома, ее 38-летнего сына и 36-летней дочери, а также 2-летней внучки.

В настоящее время устанавливается причина возгорания и гибели людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974969-semya-iz-chetyreh-chelovek-pogibla-v-kostanayskoy-oblasti/