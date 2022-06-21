15-метровое дерево упало на автомобиль в Шымкенте (видео)

Дерево упало на автомобиль в Шымкенте. Кадр из видео: otyrar.kz

В Шымкенте от сильного порыва ветра на припаркованный автомобиль упал 15-метровый тополь. К счастью, как сообщили сотрудники ДЧС, никто не пострадал.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июня, во дворе дома № 14 в микрорайоне Север в Шымкенте, передает Otyrar.kz.

Отмечается, что тополь высотой около 15 метров упал на припаркованный автомобиль из-за сильного порыва ветра. Жертв и пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники городского департамента по ЧС. С помощью бензопилы спасатели срезали стволы дерева, упавшего на автомобиль, и вывезли бревна в безопасное место.

"Сотрудники организации по очистке территорий местных исполнительных органов провели уборку двора. 19 июня было объявлено штормовое предупреждение о порывах ветра 15-20 м/с", – отметил начальник управления кризисными ситуациями ДЧС города Шымкента Дархан Райханов.

Напомним, что сегодня в Шымкенте ожидается дождь, а скорость ветра может достигать 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974938-15-metrovoe-derevo-upalo-na-avtomobil-v-shymkente-video/