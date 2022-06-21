Дожди ожидаются в трех крупнейших городах Казахстана

Иллюстративное фото: pexels.com

Во вторник, 21 июня, как в Нур-Султане, так и в Алматы и Шымкенте велика вероятность осадков, а возможны и грозы. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане сегодня ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем будет находиться на уровне +27…+29 градусов, а ночью опустится до +12…+14 градусов. Скорость ветра в столице – 9-14 м/с, тем не менее утром и днем могут быть порывы до 15-20 м/с, а временами и до 23 м/с.

Алматинцев во вторник также предупредили о возможных осадках или даже грозах. Днем в городе будет тепло – +27…+29 градусов, а ночью температура воздуха снизится до +18…+20 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м\с, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

Жители Шымкента также могут попасть сегодня под дождь. Днем в мегаполисе столбики термометров покажут +27…+29 градусов, а ночью жара немного спадет до +19…+21 градуса. Скорость ветра будет достигать 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974933-dozhdi-ozhidayutsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/