Десятки туш мертвых животных нашли возле плотины в Жетысуской области

Кадр из видео: instagram.com/aksu_shagimi

В Жетысуской области у печально известной кызылагашской плотины обнаружили десятки разлагающихся туш домашнего скота. Причина гибели пока неизвестна. По предварительной версии, животные утонули при перегоне на летнее пастбище. Инцидент прокомментировали в акимате Аксуского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах показаны несколько десятков туш мелкого рогатого скота на берегу небольшого водоема. Автор утверждает, что кадры сняты на плотине близ Кызылагаша в Аксуском районе.

"Возникают вопросы. Что же произошло со скотом? Вроде бы зелень вокруг и вода имеется для питья. И кому принадлежит это скотопоголовье? Надо срочно вывезти разлагающиеся останки и очистить берег", - указывается в посте.

В акимате Аксуского района сообщили, что на берегу и в самом водоеме обнаружили 60 голов погибшего домашнего скота.

"Предварительно установлено, что животные утонули в водоеме при перегоне на летнее пастбище. Это произошло в пятницу или субботу. В общей сложности погибло 43 овцы, 8 коз и 9 голов молодняка.

Водоем очищен, останки животных вывезены на ближайший скотомогильник. Сейчас устанавливаем владельца стада, который будет привлечен к ответственности по административному законодательству", - сообщил пресс-секретарь акима Аксуского района Магжан Шындаулет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974813-desyatki-tush-mertvyh-zhivotnyh-nashli-vozle-plotiny-v-zhetysuskoy-oblasti/