Не прослужила и года: дамбу за 20 млн тенге размыло в Костанайской области

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Новая дамба в селе Ахмет Байтурсынулы в Костанайской области не прослужила и года, жалуются жители этого населенного пункта. Сооружение размыло во время паводка.

Сельчане своими силами ремонтируют поврежденную дамбу, передает телеканал "Хабар 24". Они сделали временное укрепление, но боятся, что река Улы-Жыланшык все же может прорвать насыпь.

"Все это нужно заново переделывать. Дамбу необходимо расширять и укреплять. В любой момент все может обвалиться. Кругом промоины. Здесь дети у нас ходят. Очень опасно. Кто принимал работу – непонятно. Из районного акимата при вводе объекта здесь никого не было",- возмущается местный житель Жолдыхан Нермухамбетулы.

По информации корреспондентов, на строительство этой земляной насыпи из бюджета выдели 20 миллионов тенге. Однако качество постройки, по мнению местных жителей, не тянет даже на два.

Отмечается, что для сельчан дамба служит переправой в другие области и сенокосные угодья, однако теперь путь туда закрыт.

"Это дорога идет в сторону Кызылорды, Жезказгана и Шымкента. На сенокос здесь проезд был. Теперь только в объезд, а это 60 километров. Грузовая техника по этой дамбе уже не пройдет. На днях трактор с прицепом тут перевернулся", - рассказал сельчанин Руслан Жаксынбеков.

Сообщается, что новую дамбу построили на месте старой, она так же должна была удерживать воду в реке Улы-Жыланшык, однако в настоящее время на месте прорыва бесконтрольный поток.

Аким села Нурсултан Байдильдин прокомментировал ситуацию.

"Вода сильно пошла. Дамба была слабо укреплена, поэтому размыло. Восстанавливали практически всем селом. Сделали, как смогли. Вообще по проекту дамба не предусмотрена для проезда. Только для контроля уровня воды", - отметил он.

Выяснилось, что акимат Джангельдинского района является заказчиком данного проекта. О причинах поломки в ведомстве так и не сообщили, отметили корреспонденты.

Сельские власти ждут подрядчика, который пообещал исправить все недочеты, подчеркивается, что у дамбы годовой срок гарантии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974776-ne-prosluzhila-i-goda-dambu-za-20-mln-tenge-razmylo-v-kostanayskoy-oblasti/