Пожар произошел на АЗС в Косшы (фото)

Фото с места ЧП. Источник: ДЧС Акмолинской области

В Косшы на АЗС произошел пожар - воспламенилась газовоздушная смесь. Возгорание удалось быстро ликвидировать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

"Сегодня в 17:20 в Косшы из-за срабатывания клапана избыточного давления на автогазозаправочной станции произошло стравливание газовоздушной смеси с дальнейшим ее воспламенением на площади 5 квадратных метров", - сообщили в областном департаменте по ЧС.

Фото с места ЧП. Источник: ДЧС Акмолинской области

На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось чуть более получаса. В тушении участвовали сотрудники ДЧС Акмолинской области, Нур-Султана и пожарный пост Косшы - суммарно 21 работник и 5 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974470-pozhar-proizoshel-na-azs-v-kosshy-foto/