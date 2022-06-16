Крупный пожар сняли на видео в Туркестане

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

Сегодня в соцсетях распространяют видео крупного пожара в Туркестане. Подробности ЧП озвучил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент NUR.KZ.

Некоторые пользователи предположили, что загорелся "Керуен-сарай". Однако по информации официального представителя МЧС РК, 16 июня в 11.48 часов по проспекту Бекзата Саттарханова в Туркестане в двухэтажном кафе "Жеті тандыр" произошло загорание второго этажа с переходом огня на кровлю.

Место происшествия. Фото: МЧС РК

"Предварительная площадь пожара - 400 квадратных метров. На месте организован оперативный штаб. Со слов администрации, до приезда пожарных подразделений посетители самостоятельно покинули здание. Информация по пострадавшим не поступала", - пояснил Талгат Уали.

Он добавил, что на месте задействованы 25 сотрудников ДЧС и 10 единиц техники, а также три работника центра медицины катастроф и 1 единица техники.

На данный момент пожар локализован. Точная площадь и причина - выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974367-krupnyy-pozhar-snyali-na-video-v-turkestane/