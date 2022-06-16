Два моста смыло в Жетысуской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.7282

В Жетысуской области из-за обильных осадков смыло два строящихся моста у села Шанханай. В населенном пункте вода также подтопила несколько подворий. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе акимата Кербулакского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Автор уточняет, что 15 июня в Кербулакском районе дождями смыло два моста на трассе Сарыозек-Коктал-Майтобе. На кадрах показан разрушенный мост, сквозь который течет сильный поток.

В акимате Кербулакского района подтвердили ЧП. В ведомстве сообщили, что были смыты строящиеся мосты у села Шанханай.

"В результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошло поднятие уровня воды на реке Майтобе.

В этой связи произошел частичный размыв грунта двух строящихся трубчатых мостов на 16 и 18 км автодороги областного значения Сарыозек-Коктал-Майтобе. В настоящее время выпадение осадков прекратилось и уровень воды снизился. Пострадавших нет.

Объездная дорога в село Шанханай имеется. В самом населенном пункте частично подтопило пять подворий", - сообщили в пресс-службе акимата Кербулакского района.

В ведомстве дополнили, что на месте происшествия были задействованы 7 сотрудников ДЧС, 20 работников местных исполнительных органов и дорожная служба, также была использована спецтехника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974355-dva-mosta-smylo-v-zhetysuskoy-oblasti-video/