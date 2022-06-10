80-летняя пенсионерка погибла во время пожара в Кокшетау (видео)

Кадр из видео с места событий: ДЧС Акмолинской области

Трагедия произошла в Кокшетау днем 10 июня: во время пожара в одном из частных домов погибла 80-летняя женщина, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

По информации спасателей, сегодня в 11:56 поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме по улице Абылкасымова.

Справиться с возгоранием пожарным удалось в 13:18 – площадь пожара составила 135 квадратных метров.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело пенсионерки 1942 года рождения.

Причина пожара устанавливается. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.

К месту вызова выезжали силы и средства ДЧС в количестве 28 сотрудников и четырех единиц техники.

Напомним, на днях в Костанае в результате пожара в жилом доме погибли два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973593-80-letnyaya-pensionerka-pogibla-vo-vremya-pozhara-v-kokshetau-video/