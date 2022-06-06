Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Костанае

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Ночью 6 июня по проспекту Абая в Костанае произошел пожар в 2-этажном жилом доме. О ЧП спасателям сообщили соседи. На месте происшествия обнаружены два тела, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило 6 июня в 00.04 часов. На момент прибытия пожарных расчетов пламя распространилось по всему дому, охватив площадь в 250 кв.м. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и домашние вещи.

В результате пожара частично пострадала кровля и стропила соседнего двухэтажного частного жилого дома на площади 10 кв.м.

Полностью потушить огонь удалось в 02.26 часов. На месте происшествия обнаружены тела мужчин 1972 и 1984 годов рождения.

В произошедшем разбираются специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации ЧС участвовали 34 сотрудника и 11 единиц техники пожарных частей Костаная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972759-dva-cheloveka-pogibli-pri-pozhare-v-zhilom-dome-v-kostanae/