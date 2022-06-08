Потепление произойдет на севере Казахстана в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня с 9 по 11 июня, согласно которому на севере страны ожидается потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали метеорологи, с приходом Северо-западного циклона на большей части территории республики ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, также возможно выпадение града.

Кроме того, ближе к 11 июня в горных районах юга и юго-востока страны будут сильные дожди. В западных и южных регионах страны синоптики обещают пыльные бури.

По словам экспертов, значительных изменений в температурном фоне по Казахстану не ожидается за исключением северных регионов, где произойдет постепенное повышение температуры воздуха днем до 20-28 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973136-poteplenie-proizoydet-na-severe-kazahstana-v-blizhayshie-dni/