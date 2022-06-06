Пожар в донерной перекинулся на торговый дом в Алматы

Фото с места событий: ДЧС Алматы

В понедельник, 6 июня, ранним утром в Алматы случился крупный пожар - сначала загорелась донерная, позже огонь перекинулся на торговый дом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.

Как рассказали в департаменте, пожар в Медеуском районе на улице Мендыкулова начался в 5:45 - возгорание случилось в донерной, пристроенной к торговому дому. Позже огонь перекинулся на кровлю ТД и помещение, расположенное на втором этаже здания.

Первые подразделения огнеборцев прибыли на место ЧП в 5:50, спустя 5 минут после поступления сигнала о пожаре. В 6:16 возгорание было локализовано, в 6:30 - полностью ликвидировано.

"Отстояли значительную площадь торгового дома. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972714-pozhar-v-donernoy-perekinulsya-na-torgovyy-dom-v-almaty/