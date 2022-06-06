Военнослужащие спасли мужчину из охваченного огнем здания в Алматы

Абылайхан Омаров и Талгат Абжанов. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Военнослужащие ремонтной базы ефрейторы Абылайхан Омаров и Талгат Абжанов спасли алматинца из охваченной пожаром хозпостройки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Как рассказали в министерстве, Омаров и Абжанов чинили во дворе автомобиль, когда услышали крики о помощи. Военнослужащие увидели, что на соседней улице во дворе частного дома загорелась хозпостройка - из здания валил густой дым.

Недолго думая, молодые люди перепрыгнули через забор и вывели из охваченного огнем здания мужчину. Оказав алматинцу первую помощь, солдаты вызвали пожарных и медиков и принялись тушить пожар. Позже к ним подоспели сотрудники ДЧС.

По данным Минобороны, пострадавшим в результате пожара оказался 59-летний горожанин. Он получил ожоги первой, второй и третьей степени и был доставлен в городскую клиническую больницу №4.

"На нашем месте так поступил бы каждый. На занятиях по медицинской подготовке нас учат оказанию первой помощи, в том числе и пострадавшим при пожарах, но мы никогда не думали, что эти знания пригодятся нам в жизни", - признались военнослужащие.

За мужество, проявленное при тушении пожара и спасении человека, приказом министра обороны обоих героев наградили ведомственной медалью "Ел қорғаны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972689-voennosluzhaschie-spasli-muzhchinu-iz-ohvachennogo-ognem-zdaniya-v-almaty/