В Актюбинской области мужчина застрял в трубе и не смог сам выбраться
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В ДЧС Актюбинской области сообщили, что 29-летний местный житель залез внутрь трубы диаметром 400 миллиметров и не смог самостоятельно выбраться. Мужчине понадобилась помощь спасателей.
Случай произошел накануне, 4 июня, в 17:50, в поселке Жанаконыс, пишет газета "Диапазон".
Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ДЧС. Оценив обстановку, они начали работы по вызволению сельчанина.
В итоге для того, чтобы вызволить мужчину, понадобилась помощь восьми человек. Спасательная операция завершилась успешно.
Медицинская помощь спасенному сельчанину не понадобилась, отметили в областном департаменте по ЧС.
Ранее мы рассказывали о случае, произошедшем в Карагандинской области, когда у мальчика застряла нога в отверстии в бетонной плите. Ребенку тоже понадобилась помощь спасателей
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972632-v-aktyubinskoy-oblasti-muzhchina-zastryal-v-trube-i-ne-smog-sam-vybratsya-video/