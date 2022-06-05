В Актюбинской области мужчина застрял в трубе и не смог сам выбраться

Спасатель. Фото: diapazon.kz

В ДЧС Актюбинской области сообщили, что 29-летний местный житель залез внутрь трубы диаметром 400 миллиметров и не смог самостоятельно выбраться. Мужчине понадобилась помощь спасателей.

Случай произошел накануне, 4 июня, в 17:50, в поселке Жанаконыс, пишет газета "Диапазон".

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ДЧС. Оценив обстановку, они начали работы по вызволению сельчанина.

В итоге для того, чтобы вызволить мужчину, понадобилась помощь восьми человек. Спасательная операция завершилась успешно.

Медицинская помощь спасенному сельчанину не понадобилась, отметили в областном департаменте по ЧС.

Ранее мы рассказывали о случае, произошедшем в Карагандинской области, когда у мальчика застряла нога в отверстии в бетонной плите. Ребенку тоже понадобилась помощь спасателей

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972632-v-aktyubinskoy-oblasti-muzhchina-zastryal-v-trube-i-ne-smog-sam-vybratsya-video/