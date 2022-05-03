Нога застряла в бетонной плите: спасатели помогли ребенку в Карагандинской области

Мальчик, застрявший в бетонной плите: instagram.com/qaragandy_tjd

Мальчику в Карагандинской области понадобилась помощь спасателей – нога ребенка застряла в отверстии в бетонной плите, когда он играл на улице. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте областного ДЧС.

Инцидент произошел в минувшие выходные.

Мальчик 2016 года рождения застрял ногой в бетонной плите на паркинге, расположенном во дворе жилого дома. К спасателям обратилась мама ребенка.

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники ДЧС Карагандинской области.

Пока спасатели извлекали ногу ребенка из отверстия, они отвлекали мальчика беседами. Освободить застрявшего ребенка удалось просто руками.

Отмечается, что сейчас мальчик в медицинской помощи не нуждается.

"Напоминаем родителям об обеспечении безопасности своих детей. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967765-noga-zastryala-v-betonnoy-plite-spasateli-pomogli-rebenku-v-karagandinskoy-oblasti/