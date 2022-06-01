Град уничтожил всходы в Костанайской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Костанайской области дачники оплакивают свои посевы: недавно взошедшие овощи, ягоды и зелень уничтожило сильном градом. Последствия непогоды жители региона сняли на видео, передает сайт телеканала КТК.

Этой весной на грядках костанайских дачников взошло практически все, что они посадили. Но теперь огородники подсчитывают убытки: град побил всходы картофеля, накрыл цветущие кусты клубники, уничтожил помидоры и капусту.

Но больше всего люди сокрушаются по поводу полутора месяцев напрасного труда. Выжила только рассада, заботливо укрытая пленкой.

Как отмечает телеканал, синоптики предупреждали об ухудшении погоды в регионе – на выходные здесь было объявлено штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, неустойчивая погода сохранится до пятницы на большей части страны, а в ближайшие дни в некоторых областях ожидаются заморозки.

"Уже 1 июня на западный Казахстан начнет оказывать свое влияние северный антициклон, который, смещаясь через территорию республики в восточном направлении, вызовет постепенное прекращение осадков и понижение температуры.

1 и 2 июня на поверхностной почве в ночные и утренние часы на западе, северо-западе, севере и в центре страны ожидаются заморозки до 2 градусов", – сообщила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971913-grad-unichtozhil-voshody-v-kostanayskoy-oblasti-video/