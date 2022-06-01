Крупный пожар на территории ТЭЦ-3 в Актау сняли на видео

Фото с места событий: instagram.com/mangystau_tjd

Во вторник, 31 мая, в пригороде Актау случился пожар на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром" (ТЭЦ-3) - загорелся трансформатор. О ЧП сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС Мангистауской области.

Как рассказали в департаменте, информация о пожаре поступила на пульт ДЧС в 21:42 - сообщалось, что в 7 километрах от Актау на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром" (ТЭЦ-3) загорелось распределительное устройство.

На место незамедлительно направилась бригада пожарных. Предварительно, площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.

Жертв и пострадавших, по данным ДЧС, нет.

"На обеспечение региона энергоресурсами, водой и электроэнергией факт возгорания не повлияет. Предприятие работает в штатном режиме", - заверили в департаменте.

Отмечается, что пожар тушили 15 сотрудников ДЧС и 6 единиц техники ведомства, 4 сотрудника и 1 единица техники самого предприятия. Кроме того, на месте ЧП работали 4 сотрудника полиции и 2 единицы техники ДП.

Кадрами с места пожара поделились читатели издания Lada.kz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971909-krupnyy-pozhar-na-territorii-tets-3-v-aktau-snyali-na-video/