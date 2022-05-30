Завуч спас двоих мужчин из горящего кафе в Семее

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Житель Семея Даурен Джанбаев спас из горящего здания городского кафе двоих находившихся там людей. Рискуя жизнью, отец пятерых детей помог им покинуть помещение до прибытия пожарных.

Как передает телеканал "Хабар 24", инцидент произошел поздней ночью. Даурен заметил дым, исходивший из здания на соседней улице, и поспешил на помощь, параллельно вызвав спасателей.

В кафе мужчина стал стучать во все двери и окна, благодаря чему смог разбудить одного из сотрудников.

"Дверь все-таки открылась. Оттуда вышел молодой человек. Весь в слабом состоянии. И я его вниз спустил, потому что это было крыльцо наверху. Попытался его в себя привести.

Вырвал штору, которая там висела, направился в сторону санузла. Намочил штору водой и себя обмотал своё лицо, водой облился и пошел внутрь", - рассказал журналистам Джанбеков.

Внутри находился еще один мужчина, которому Даурен помог выбраться через окно. Его действия в итоге спасли жизнь 37-летнему и 27-летнему местным жителям, а также не дали огню распространиться дальше.

"В эту ночь я остался на работе. Была глубокая ночь, когда все произошло. Я проснулся от криков и стука. Хотел выбраться самостоятельно, но входная дверь была заблокирована огнем.

Я попытался выйти через окно, но не мог. Тогда Даурен разбил стекло кирпичом и помог мне выбраться наружу", - рассказал житель Семея Шерзат Бадердинов.

Вскоре к месту происшествия прибыли огнеборцы.

"По приезду пожарных подразделений было установлено, что в двухэтажном здании на первом этаже в помещении кухни горели бытовая техника, потолочные перекрытия, дверные, оконные проемы, а также личные вещи на общей площади 20 квадратных метров", - сообщил старший дознаватель отдела дознания УЧС города Семей Естай Олжабаев.

Указывается, что Даурен Джанбаев - отец пятерых детей, работает заместителем директора в одной из школ города. За проявленную храбрость мужчину чествовали его коллеги и руководство учебного заведения.

Предварительной причиной пожара специалисты назвали несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971712-muzhchina-spas-dvoih-iz-goryaschego-kafe-v-semee/