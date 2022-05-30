Число жертв проливных дождей в Бразилии увеличилось до 84 человек

Мужчина разбирает завалы после оползня. Фото: BRENDA ALCANTARA/AFP via Getty Images

Количество погибших из-за ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 84, передает Globo.

Издание со ссылкой на главу региона Паулу Камару пишет, что спасатели ведут поиски 56 человек, которые числятся пропавшими без вести. Около четырех тысяч человек остались без дома.

Камара заявил, что муниципалитетам, пострадавшим от проливных дождей, выделят 100 млн реалов (21 млн долларов), которые будут направлены на поисково-спасательные, неотложные и инфраструктурные работы.

"Сейчас мы сосредоточены на 12 наиболее критических точках, точках, в которых все еще есть сообщения об исчезновении людей, и у нас есть много людей, работающих именно над этим. Мы в состоянии боевой готовности", – отметил губернатор региона.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе ливни обрушились на два крупных города Бразилии, из-за чего погибли по меньшей мере 35 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971543-chislo-zhertv-prolivnyh-dozhdey-v-brazilii-uvelichilos-do-84-chelovek/