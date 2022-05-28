Прицеп с 10 тоннами растительного масла сгорел в Павлодарской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_city_life

В Павлодарской области сгорел прицеп тягача с 10 тоннами растительного масла. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Подробности рассказали в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 28 мая в 12.06 часов поступило сообщение о пожаре возле села Успенка.

На автодороге республиканского значения Павлодар-Успенка-РФ на открытой территории полностью выгорел тентованный прицеп тягача KRONE ZZF18, в котором, ориентировочно, было 10 тонн растительного масла в пластиковых емкостях.

Площадь пожара составила 20 кв.м. Огонь потушили в 13.50 часов. Груз направлялся транзитом из Новосибирска в Бишкек через границу Казахстана.

Также загорелась сухая трава на двух разрозненных участках. Один очаг - 500 кв.м., второй - 4 га.

Возгорание ликвидировано в 14.40 часов. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971472-pritsep-s-10-tonnami-rastitelnogo-masla-sgorel-v-pavlodarskoy-oblasti-video/