Землетрясение произошло недалеко от Алматы

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Сегодня, 26 мая, в 21:50 по времени Нур-Султана неподалеку от города Алматы произошло землетрясение. Об этом сообщается на официальном сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Указывается, что колебания земной коры зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

Эпицентр землетрясения был расположен в 71 км на юго-восток от города Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 11.1;

Магнитуда MPV - 5.5;

Координаты эпицентра - 42.87° северной широты, 77.66° восточной долготы;

северной широты, восточной долготы; Глубина - 10 км.

Согласно данным об ощутимости, колебания ощутили жители города Алматы, посетители высокогорного комплекса "Медеу", а также жители сел Корам, Турген и Котырбулак.

Ощутимость по шкале МSК-64 составила 2-3 балла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971240-zemletryasenie-proizoshlo-nedaleko-ot-almaty/