Meta прокомментировала сообщения стрелка в техасской школе

Импровизированный мемориал возле начальной школы Робба. Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Представитель компании Meta Энди Стоун заявил, что сообщения устроившего стрельбу в техасской школе были личными. И они были обнаружены после трагедии.

Как пишет ABC News, губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что единственным предупреждением стрелка о нападении было сообщение, написанное в Facebook за полчаса до того, как он собирался выстрелить в свою бабушку. Затем подозреваемый написал, что выстрелил в нее, а в третьей публикации он рассказал о намерении устроить стрельбу в начальной школе.

"Сообщения, которые описал губернатор Эбботт, были личными текстовыми сообщениями, которые были обнаружены после того, как произошла ужасная трагедия", – написал пресс-секретарь компании Энди Стоун в Twitter.

За два дня до окончания учебного года в начальной школе Робба города Ювалде в американском штате Техас произошла стрельба. Подозреваемый 18-летний Сальвадор Ромас вошел в здание с двумя штурмовыми винтовками. В результате нападения погиб 21 человек, среди которых 19 детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971141-meta-prokommentirovala-soobscheniya-strelka-v-tehasskoy-shkole/